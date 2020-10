Coronavirus, svolta per gli asintomatici: “liberi” dopo 21 giorni anche con tampone positivo (Di domenica 11 ottobre 2020) Gli asintomatici che non riescono a negativizzarsi, dopo 21 giorni avranno comunque concluso la quarantena e saranno ‘liberi’. E’ una delle misure approvate dal Cts che confluiranno in una circolare del ministero della Salute. Il protocollo definito prevede dieci giorni di quarantena e un tampone molecolare. Se l’esito è positivo, il soggetto dovrà effettuare altri 7 giorni di isolamento al termine del quale sottoporsi nuovamente al test. In caso di nuova positività, dovrà rimanere altri 4 giorni in quarantena e poi effettuare un ultimo tampone molecolare. anche in caso di positività sarà comunque ‘libero’: studi internazionali, ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Gliche non riescono a negativizzarsi,21avranno comunque concluso la quarantena e saranno ‘liberi’. E’ una delle misure approvate dal Cts che confluiranno in una circolare del ministero della Salute. Il protocollo definito prevede diecidi quarantena e unmolecolare. Se l’esito è, il soggetto dovrà effettuare altri 7di isolamento al termine del quale sottoporsi nuovamente al test. In caso di nuova positività, dovrà rimanere altri 4in quarantena e poi effettuare un ultimomolecolare.in caso di positività sarà comunque ‘libero’: studi internazionali, ...

