Coronavirus, svolta dal Cts: basterà un solo tampone negativo per risultare guariti (Di domenica 11 ottobre 2020) Al vertice del Comitato tecnico scientifico era presente anche il ministro della Salute Speranza: la quarantena scende da 14 a 10 giorni (ma non per tutti) Leggi su lastampa (Di domenica 11 ottobre 2020) Al vertice del Comitato tecnico scientifico era presente anche il ministro della Salute Speranza: la quarantena scende da 14 a 10 giorni (ma non per tutti)

