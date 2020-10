Coronavirus, stop alle feste private: comune in Sardegna anticipa la stretta, freno alla campagna elettorale (Di domenica 11 ottobre 2020) Un’ordinanza che anticipa le ventilate misure del governo al fine di contenere la pandemia di Coronavirus riguarda Buddusò, comune in provincia di Sassari. Le restrizioni stabilite dal sindaco Giovanni Antonio Satta prevedono lo stop a feste o incontri in ambito domiciliare se non tra congiunti, campagna elettorale (in Sardegna 160 Comuni vanno al voto il 25 e 26 ottobre, ndr) solo in luoghi che consentano di rispettare le norme a contrasto della diffusione del Coronavirus e massimo 30 persone per volta in cimitero. Si aggiungono l’obbligo di mascherina in qualsiasi luogo al chiuso a parte la propria abitazione, ma anche all’aperto ovunque non sia possibile restare isolati rispetto a non conviventi e ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Un’ordinanza chele ventilate misure del governo al fine di contenere la pandemia diriguarda Buddusò,in provincia di Sassari. Le restrizioni stabilite dal sindaco Giovanni Antonio Satta prevedono loo incontri in ambito domiciliare se non tra congiunti,(in160 Comuni vanno al voto il 25 e 26 ottobre, ndr) solo in luoghi che consentano di rispettare le norme a contrasto della diffusione dele massimo 30 persone per volta in cimitero. Si aggiungono l’obbligo di mascherina in qualsiasi luogo al chiuso a parte la propria abitazione, ma anche all’aperto ovunque non sia possibile restare isolati rispetto a non conviventi e ...

Corriere : ?????? ULTIM'ORA - Si va verso uno stop a calcetto e feste, in arrivo anche nuove misure sui #tamponi: il #Dpcm potreb… - SkyTG24 : Coronavirus Australia, frontiere chiuse fino alla fine del 2021 - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Coronavirus , verso lo stop al calcetto: le novità del #dpcm ?? - DiDimiero : @GiuseppePalma78 @8foctdr67 Stop al calcetto, no alle feste in famiglia, cerimonie nuziali con pochi intimi, diviet… - Filo2385Filippo : RT @tuttosport: #Coronavirus , verso lo stop al calcetto: le novità del #dpcm ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stop Coronavirus, stop ai visitatori in 12 Rsa della Toscana LA NAZIONE Coronavirus nuovo Dpcm, si profila la chiusura anticipata delle attività

Leggi anche Coronavirus, Conte, i timori del governo: “La curva dei contagi si sta alzando…”. Si va verso lo stop ai party privati Nel provvedimento che quasi certamente entrerà in vigore a partire da ...

Coronavirus, il Governo studia nuove limitazioni e chiusure

Stop alle feste private, anche in casa , e sospensione degli sport amatoriali di contatto, come il calcetto . E si è discusso anche dell'idea di chiudere i locali alle 24 (ieri si ragionava alle 23), ...

Leggi anche Coronavirus, Conte, i timori del governo: “La curva dei contagi si sta alzando…”. Si va verso lo stop ai party privati Nel provvedimento che quasi certamente entrerà in vigore a partire da ...Stop alle feste private, anche in casa , e sospensione degli sport amatoriali di contatto, come il calcetto . E si è discusso anche dell'idea di chiudere i locali alle 24 (ieri si ragionava alle 23), ...