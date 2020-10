Coronavirus, Speranza: 'Stop alle feste private e maggiori controlli' (Di domenica 11 ottobre 2020) Il governo ha detto Stop alle feste private e ha annunciato maggiori controlli sulle norme anti-Covid. Lo ha riferito Roberto Speranza, rassicurando sul fronte del lockdown: 'Non ci sono le condizioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 ottobre 2020) Il governo ha dettoe ha annunciatosulle norme anti-Covid. Lo ha riferito Roberto, rassicurando sul fronte del lockdown: 'Non ci sono le condizioni ...

