Coronavirus, Speranza: «Lockdown nazionale? Non ci sono le condizioni. Ma stop a feste private, ora si giochi d'anticipo»

Stringere le maglie. Il ministro della Salute Roberto Speranza riassume così l'azione prossima del governo per arginare i contagi da Coronavirus. Durante l'intervista rilasciata nel programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, Speranza ha parlato di un cambio di marcia rispetto alle settimane in cui le misure anti Covid sono state allargate. «Bisogna giocare d'anticipo con interventi mirati sulle aree più a rischio» ha detto il ministro, riferendosi all'aumento della curva epidemica in Italia «che», ha sottolineato, «rimane comunque inferiore ad altri Paesi». L'attesa per le nuove restrizioni anti-Covid decise dal governo è sempre più sentita e il ministro annuncia tempi brevi: «Speriamo di firmare il Dpcm già ...

