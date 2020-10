Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’11 ottobre 2020: 297 i nuovi contagi, la situazione a Palermo (Di domenica 11 ottobre 2020) Sono 297 i nuovi casi di positività da Covid-19 in Sicilia.Per quanto riguarda la situazione nell'isola, sono stati effettuati 4.509 tamponi. Delle 297 positività ben 87 si sono verificate a Palermo e provincia, con un decesso che afferma il conteggio delle perdite per la giornata odierna. Il numero di guariti è di 38 e 388 (+1) le persone attualmente ricoverate in ospedale stanno facendo inevitabilmente scattare un grosso campanello d'allarme, per una situazione che si sta velocemente facendo sempre più grave. 87 casi a Palermo, 85 a Catania, 63 a Messina, 24 a Ragusa, 18 a Caltanissetta, 6 Enna, 5 Agrigento, 6 Trapani, 3 Siracusa. Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) Sono 297 icasi di positività da Covid-19 in.Per quanto riguarda lanell'isola, sono stati effettuati 4.509 tamponi. Delle 297 positività ben 87 si sono verificate ae provincia, con un decesso che afferma il conteggio delle perdite per la giornata odierna. Il numero di guariti è di 38 e 388 (+1) le persone attualmente ricoverate in ospedale stanno facendo inevitabilmente scattare un grosso campanello d'allarme, per unache si sta velocemente facendo sempre più grave. 87 casi a, 85 a Catania, 63 a Messina, 24 a Ragusa, 18 a Caltanissetta, 6 Enna, 5 Agrigento, 6 Trapani, 3 Siracusa.

