Coronavirus, scienziati vs. lockdown: “Il nostro obiettivo è raggiungere l’immunità di gregge” (Di domenica 11 ottobre 2020) scienziati, medici ed epidemiologi hanno firmato e divulgato una petizione online che scoraggia l’efficacia del lockdown, promuovendo una soluzione proiettata verso l’immunità di gregge. No al lockdown, sì ad una “protezione mirata” Sunetra Gupta, professoressa di epidemiologia dell’università di Oxford, ha lanciato una petizione denominata The Great Barrington Declaration, rivolta alle autorità e finalizzata a gestire la diffusione dei contagi da Covid 19. L’epidemiologa, infatti, favorirebbe una protezione mirata per le persone più fragili e una libertà d’azione per i giovani, al fine di sviluppare l’immunità di gregge. L’istanza ha già ottenuto il consenso di più di 6 mila esperti del settore e circa 58 mila ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 ottobre 2020), medici ed epidemiologi hanno firmato e divulgato una petizione online che scoraggia l’efficacia del, promuovendo una soluzione proiettata verso l’immunità di gregge. No al, sì ad una “protezione mirata” Sunetra Gupta, professoressa di epidemiologia dell’università di Oxford, ha lanciato una petizione denominata The Great Barrington Declaration, rivolta alle autorità e finalizzata a gestire la diffusione dei contagi da Covid 19. L’epidemiologa, infatti, favorirebbe una protezione mirata per le persone più fragili e una libertà d’azione per i giovani, al fine di sviluppare l’immunità di gregge. L’istanza ha già ottenuto il consenso di più di 6 mila esperti del settore e circa 58 mila ...

