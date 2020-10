Coronavirus, sabato record di casi in Europa: 123mila. Oggi in Francia altri 16mila contagi. Londra valuta un nuovo lockdown nazionale (Di domenica 11 ottobre 2020) sabato 10 ottobre l’Europa ha registrato il secondo record giornaliero consecutivo di casi di Coronavirus: 123.684 nuovi contagi in ventiquattr’ore, l’8,3% in più rispetto al giorno precedente. Dopo i dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui il numero complessivo delle infezioni nel Vecchio Continente è a quota 6.809.678, anche domenica il numero dei nuovi contagi europei resta molto alto. I Paesi più colpiti sono ancora la Francia e la Gran Bretagna, dove Oggi si registrano rispettivamente 16mila e 12.872 nuovi casi. A Londra è tornata sul tavolo l’ipotesi di un nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020)10 ottobre l’ha registrato il secondogiornaliero consecutivo didi: 123.684 nuoviin ventiquattr’ore, l’8,3% in più rispetto al giorno precedente. Dopo i dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui il numero complessivo delle infezioni nel Vecchio Continente è a quota 6.809.678, anche domenica il numero dei nuovieuropei resta molto alto. I Paesi più colpiti sono ancora lae la Gran Bretagna, dovesi registrano rispettivamentee 12.872 nuovi. Aè tornata sul tavolo l’ipotesi di un...

fattoquotidiano : Coronavirus, un week end di multe: dai rave party alla movida senza mascherine. Il Viminale: “Oltre 67mila controll… - La7tv : #ottoemezzo Massimo Giannini (La Stampa): 'Ero stato male sabato con tosse e dolore al torace. Ieri mattina ho scop… - Twiperbole : Ricordiamo obbligo di mascherina all’aperto nel centro di #Bologna: ??sabato ??domenica ??venerdì dalle 18 ??non indoss… - clikservernet : Coronavirus, sabato record di casi in Europa: 123mila. Oggi in Francia altri 16mila contagi. Londra valuta un nuovo… - pokerexpress2 : Coronavirus, sabato record di casi in Europa: 123mila. Oggi in Francia altri 16mila contagi. Londra valuta un nuovo… -