Coronavirus, record di nuovi contagi in Europa: +123.684. il medico della Casa Bianca: «Trump non è più contagioso» (Di domenica 11 ottobre 2020) OMS EPA/FABRICE COFFRINI Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus Nuovo record di casi in Europa L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha comunicato che ieri, 10 ottobre, nel territorio europeo si è registrato il secondo record giornaliero consecutivo di casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore, i contagi sono stati 123.684 – l'8,3% in più rispetto al record di 114.227 contagi, registrato il 9 ottobre. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione, ha scritto su Twitter stamattina, 11 ottobre, che sono oltre 170 i paesi attualmente a lavoro per trovare un vaccino e che hanno aderito al meccanismo globale del COVAX Facility.

