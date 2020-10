Coronavirus: record di casi, oltre 123mila in Europa: Gb a “punto di non ritorno” (Di domenica 11 ottobre 2020) L’OMS ha riportato il secondo record giornaliero consecutivo di casi di Coronavirus in Europa. Nelle ultime 24 ore sono saliti di circa l’8,3%. Aumentano ancora i casi in Italia e spaventano i piani alti del governo, spingendo così il Ministro della Salute Roberto Speranza a convocare d’urgenza il Comitato tecnico scientifico e ci si avvia … L'articolo Coronavirus: record di casi, oltre 123mila in Europa: Gb a “punto di non ritorno” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 11 ottobre 2020) L’OMS ha riportato il secondogiornaliero consecutivo didiin. Nelle ultime 24 ore sono saliti di circa l’8,3%. Aumentano ancora iin Italia e spaventano i piani alti del governo, spingendo così il Ministro della Salute Roberto Speranza a convocare d’urgenza il Comitato tecnico scientifico e ci si avvia … L'articolodiin: Gb a “punto di non ritorno” proviene da YesLife.it.

