Coronavirus, pronto il nuovo Dpcm: addio calcetto, stop alla movida (Di domenica 11 ottobre 2020) Con l'aumento dei contagi in Italia sta per arrivare il nuovo decreto del Consiglio dei ministri che vieterà gli sport amatoriali di contatto come il calcetto Leggi su 90min (Di domenica 11 ottobre 2020) Con l'aumento dei contagi in Italia sta per arrivare ildecreto del Consiglio dei ministri che vieterà gli sport amatoriali di contatto come il

SkyTG24 : Coronavirus, Oms: 'Forse il vaccino sarà pronto per la fine di quest'anno' - Codacons : RT @salutedomani: CORONAVIRUS E CAOS TAMPONI. CODACONS, PRONTO ESPOSTO A PROCURE ROMA E NAPOLI - salutedomani : CORONAVIRUS E CAOS TAMPONI. CODACONS, PRONTO ESPOSTO A PROCURE ROMA E NAPOLI - tubilando12 : Non faccio neanche in tempo a tornare in campo che me lo vietano, mannaggia al covid! Dpcm potrebbe essere l'acroni… - achiro_pita : La strigliata dello Sceriffo. I dettagli nell'articolo @VincenzoDeLuca @pdnetwork @COVID19_USA_ @Reg_Campania… -