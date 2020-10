Coronavirus, pronta la nuova stretta del governo. Ippolito (Cts): «Essenziale non fermare le attività produttive» (Di domenica 11 ottobre 2020) «È Essenziale che ci siano nuove misure che limitino il contagio senza influire sulle attività prioritarie, che sono la scuola e la vita produttiva del Paese. Tutta la comunità scientifica internazionale ha riconosciuto che il modello italiano è stato di gran lunga tra i più efficaci». A dirlo in un’intervista a La Stampa è Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico (Cts), che oggi dovrebbe esprimersi su nuove misure restrittive volte al contenimento del contagio da Coronavirus. Le misure sul tavolo includono lo stop agli sport di contatto amatoriali, alla somministrazione di alcolici da asporto dalle 21, agli assembramenti fuori dai locali (che chiuderanno alle 24). Si va poi verso il divieto di ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) «Èche ci siano nuove misure che limitino il contagio senza influire sulle attività prioritarie, che sono la scuola e la vita produttiva del Paese. Tutta la comunità scientifica internazionale ha riconosciuto che il modello italiano è stato di gran lunga tra i più efficaci». A dirlo in un’intervista a La Stampa è Giuseppe, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico (Cts), che oggi dovrebbe esprimersi su nuove misure restrittive volte al contenimento del contagio da. Le misure sul tavolo includono lo stop agli sport di contatto amatoriali, alla somministrazione di alcolici da asporto dalle 21, agli assembramenti fuori dai locali (che chiuderanno alle 24). Si va poi verso il divieto di ...

