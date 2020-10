Coronavirus | Oms | «Record di nuovi positivi in Europa | +123 684» Il medico della Casa Bianca | «Trump non è più contagioso»

(Di domenica 11 ottobre 2020) OMS EPA/FABRICE COFFRINI Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus Nuovodi casi inL’Organizzazione mondialesanità (Oms) ha comunicato che ieri, 10 ottobre, nel territorio europeo si è registrato il secondogiornaliero consecutivo di casi di: nelle ultime 24 ore, i contagi sono stati 123.684 – l’8,3% in più rispetto aldi 114.227 contagi, registrato il 9 ottobre. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione, ha scritto su Twitter stamattina, 11 ottobre, che sono oltre 170 i paesi attualmente a lavoro per trovare un vaccino e che hanno aderito al meccanismo globale del COVAX Facility. A oggi, il bilancio complessivo delle infezioni in ...

"Il rischio è aumentato per tutti e i calciatori sono parte di una comunità: entrano, escono, tornano a casa, vivono in famiglia, come tutti.