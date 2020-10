Coronavirus, nuovo record in Europa: 123.684 casi in un giorno (Di domenica 11 ottobre 2020) Oms: l'8,3% in più rispetto a venerdì. L'India supera i 7 milioni di contagi e si avvicina a sorpassare gli Usa Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 11 ottobre 2020) Oms: l'8,3% in più rispetto a venerdì. L'India supera i 7 milioni di contagi e si avvicina a sorpassare gli Usa

Agenzia_Ansa : Nuovo balzo in avanti dei contagi da Covid-19, nelle ultime 24 ore 5.724 casi e 29 morti. I tamponi sono stati 133.… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di casi in Europa: 123mila in 24 ore. Regno Unito lancia l’allarme: “Abbiamo raggiunto il… - RaiNews : #Coronavirus, in arrivo il nuovo #Dpcm. Incontro urgente tra il ministro della Salute Speranza e il Comitato tecnic… - gpcirronis : «Desidero informarvi che l'Ats Sardegna ci ha comunicato la presenza di un altro concittadino positivo al Coronavir… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -