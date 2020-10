Coronavirus, nuovo record di casi in Europa: 123mila in 24 ore. Regno Unito lancia l’allarme: “Abbiamo raggiunto il punto di non ritorno” (Di domenica 11 ottobre 2020) Sabato 10 ottobre l’Europa ha registrato il secondo record giornaliero consecutivo di casi di Coronavirus: 123.684 nuovi contagi in ventiquattr’ore, l’8,3% in più rispetto al giorno precedente. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui il numero complessivo delle infezioni nel Vecchio Continente è ad oggi a quota 6.809.678. I Paesi più colpiti sono la Francia e la Gran Bretagna, dove sabato sono stati registrati rispettivamente altri 26.896 e 15.166 nuovi casi. Contagi record anche a livello globale: nella giornata di sabato sono stati registrati nel mondo ancora 383.359 contagi, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 di venerdì. Ieri il bilancio dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Sabato 10 ottobre l’ha registrato il secondogiornaliero consecutivo didi: 123.684 nuovi contagi in ventiquattr’ore, l’8,3% in più rispetto al giorno precedente. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui il numero complessivo delle infezioni nel Vecchio Continente è ad oggi a quota 6.809.678. I Paesi più colpiti sono la Francia e la Gran Bretagna, dove sabato sono stati registrati rispettivamente altri 26.896 e 15.166 nuovi. Contagianche a livello globale: nella giornata di sabato sono stati registrati nel mondo ancora 383.359 contagi, il 7,9% in più rispetto ai 355.244 di venerdì. Ieri il bilancio dei ...

