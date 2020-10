Coronavirus, nuovo incremento dei casi. il governo potrebbe anticipare il dpcm (Di domenica 11 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, riunione tra Conte e capidelegazione della maggioranza per discutere del nuovo dpcm. ROMA – Entra nel vivo la discussione del nuovo dpcm nel governo. Nel pomeriggio di sabato 10 ottobre 2020 è andata in scena una riunione tra il premier Conte e i capidelegazione della maggioranza per iniziare a capire come muoversi con il prossimo dpcm. Il vertice era previsto per la giornata di venerdì, ma alla fine è slittato di un giorno. Presenti anche il ministro Boccia e il sottosegretario Fraccaro. Stando alle indiscrezioni emerse a mezzo stampa non si esclude che il nuovo dpcm possa essere anticipato già a lunedì. Coronavirus in Italia, il bollettino ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 ottobre 2020)in Italia, riunione tra Conte e capidelegazione della maggioranza per discutere del. ROMA – Entra nel vivo la discussione delnel. Nel pomeriggio di sabato 10 ottobre 2020 è andata in scena una riunione tra il premier Conte e i capidelegazione della maggioranza per iniziare a capire come muoversi con il prossimo. Il vertice era previsto per la giornata di venerdì, ma alla fine è slittato di un giorno. Presenti anche il ministro Boccia e il sottosegretario Fraccaro. Stando alle indiscrezioni emerse a mezzo stampa non si esclude che ilpossa essere anticipato già a lunedì.in Italia, il bollettino ...

