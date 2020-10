Coronavirus, nuovi contagi a 5.456 nonostante la riduzione di tamponi (-28.426). Picco di ricoveri nelle terapie intensive (+30) – Il bollettino della Protezione Civile (Di domenica 11 ottobre 2020) Il bollettino dell’11 ottobre Come accade solitamente di domenica, il numero di tamponi è sceso: stando ai dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono stati effettuati 104.658 tamponi in 24 ore, circa 28mila in meno rispetto a ieri. nonostante questo, i nuovi casi positivi al Coronavirus sono 5.456, soltanto 268 in meno rispetto a ieri quando erano stati registrati +5.724 nuovi casi. L’aumento più grande è in Lombardia (+1.032), seguita dalla Campania (+633) e dalla Toscana (+517). Sono 26 invece i decessi registrati nelle ultime 24 ore, leggermente di meno rispetto a ieri quando il totale era stato 29. Ma le ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) Ildell’11 ottobre Come accade solitamente di domenica, il numero diè sceso: stando ai datie del MinisteroSalute sono stati effettuati 104.658in 24 ore, circa 28mila in meno rispetto a ieri.questo, icasi positivi alsono 5.456, soltanto 268 in meno rispetto a ieri quando erano stati registrati +5.724casi. L’aumento più grande è in Lombardia (+1.032), seguita dalla Campania (+633) e dalla Toscana (+517). Sono 26 invece i decessi registratiultime 24 ore, leggermente di meno rispetto a ieri quando il totale era stato 29. Ma le ...

