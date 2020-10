Coronavirus: nel nuovo Dpcm tamponi effettuati anche da medici di base e pediatri (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Cts, a quanto si apprende, ha dato indicazione perché anche i medici di base e i pediatri possano fare i tamponi. E l’orientamento emerso nella riunione di oggi. In particolare, medici e pediatri, se saranno d’accordo, potranno fare sia i tamponi molecolari che gli antigenici in modo da ridurre anche le file ai drive-in. ”Per il raggiungimento dell’obiettivo strategico connesso alla sostenibilità del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, il CTS ritiene necessario il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per il prezioso e fondamentale contributo ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Cts, a quanto si apprende, ha dato indicazione perchédie ipossano fare i. E l’orientamento emerso nella riunione di oggi. In particolare,, se saranno d’accordo, potranno fare sia imolecolari che gli antigenici in modo da ridurrele file ai drive-in. ”Per il raggiungimento dell’obiettivo strategico connesso alla sostenibilità del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, il CTS ritiene necessario il coinvolgimentodeidina generale e deidi libera scelta per il prezioso e fondamentale contributo ...

Coronavirus, donazioni: quanto denaro è stato raccolto e come è stato speso

815 milioni di euro fra regioni, Protezione civile nazionale e privati. Chi ha già rendicontato e chi no. E c’è anche chi non ha speso nulla. La nuova inchiesta di Domenico Affinito e Milena Gabanelli ...

CORONAVIRUS: Anthony FAUCI ha Scoperto l'Origine del Contagio alla Casa Bianca. Ecco da Chi è Partito

Anthony FAUCI ha Scoperto l'Origine del Contagio alla Casa Bianca Anthony FAUCI, il virologo membro della task force di Washington contro la pandemia da CORONAVIRUS, ha scoperto l'origine del CONTAGIO ...

