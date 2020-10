Coronavirus: nel nuovo Dpcm tamponi anche da medici di base e pediatri (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Cts, a quanto si apprende, ha dato indicazione perché anche i medici di base e i pediatri possano fare i tamponi. E l’orientamento emerso nella riunione di oggi. In particolare, medici e pediatri, se saranno d’accordo, potranno fare sia i tamponi molecolari che gli antigenici in modo da ridurre anche le file ai drive-in.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Cts, a quanto si apprende, ha dato indicazione perchédie ipossano fare i. E l’orientamento emerso nella riunione di oggi. In particolare,, se saranno d’accordo, potranno fare sia imolecolari che gli antigenici in modo da ridurrele file ai drive-in.L'articolo MeteoWeb.

you_trend : ?? #Coronavirus, il grafico che mostra l'evoluzione nel tempo delle 3 tipologie di attualmente positivi: ricoverati… - Agenzia_Ansa : Gli assembramenti pericolosi, dai Navigli milanesi al litorale romano. Chiuso un locale nel Bolognese che organizza… - TgLa7 : ++ #Covid19, #KimJongUn: 'Da noi in #CoreadelNord non ci sono casi ++ 'Auguri ai malati di #coronavirus nel mondo' - GabrieMariste : RT @francescatotolo: #Bassetti a #DomenicaIn: “Nel 99,5% dei casi, siamo in grado di curare le persone con sintomi #COVID19”. #DittaturaSan… - iolanda_pitti : RT @benq_antonio: #Montesano #Zingaretti ha speso 11 milioni di #Euro eccole qui le mascherine! ???? La pandemia non e' uno spettacolo diamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Vaccino anti-Covid, quando arriveranno le prime dosi?

Vaccino anti-Covid, chiarimenti dopo l’annuncio di Luigi Di Maio. A che punto è la ricerca? In che modo funzionerà? A chi dovrebbe essere somministrato per primo?

Coronavirus, Cts “Quarantena di 10 giorni e tampone unico”

ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi per analizzare la ridefinizione della quarantena e dell’isolamento ...

Vaccino anti-Covid, chiarimenti dopo l’annuncio di Luigi Di Maio. A che punto è la ricerca? In che modo funzionerà? A chi dovrebbe essere somministrato per primo?ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi per analizzare la ridefinizione della quarantena e dell’isolamento ...