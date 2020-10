Coronavirus nel Lazio, 13 mila tamponi e 371 positivi: ecco la situazione nelle singole Asl (Di domenica 11 ottobre 2020) Coronavirus nel Lazio, sono 371 i casi registrati oggi su quasi 13 mila tamponi effettuati. 4 i decessi e 30 i guariti. “Nella nostra regione per il secondo giorno consecutivo dati in leggera flessione – ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato – ma non bisogna abbassare la guardia, occorre essere rigorosi nei comportamenti. I drive-in migliorano le prestazioni grazie anche al potenziamento della rete. Da domani nuovi drive su prenotazione della Asl Roma 1 presso il Cristo Re (pedonale) e IDI. Sempre da domani Tarquinia, Ladispoli, Gaeta, Labico e Monterotondo Scalo. Martedì quello di Albano e mercoledì Civita Castellana. Si sta approntando anche una linea dedicata ai più fragili che avranno un fast track previa prenotazione. A regime grazie anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 ottobre 2020)nel, sono 371 i casi registrati oggi su quasi 13effettuati. 4 i decessi e 30 i guariti. “Nella nostra regione per il secondo giorno consecutivo dati in leggera flessione – ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato – ma non bisogna abbassare la guardia, occorre essere rigorosi nei comportamenti. I drive-in migliorano le prestazioni grazie anche al potenziamento della rete. Da domani nuovi drive su prenotazione della Asl Roma 1 presso il Cristo Re (pedonale) e IDI. Sempre da domani Tarquinia, Ladispoli, Gaeta, Labico e Monterotondo Scalo. Martedì quello di Albano e mercoledì Civita Castellana. Si sta approntando anche una linea dedicata ai più fragili che avranno un fast track previa prenotazione. A regime grazie anche ...

