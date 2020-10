Coronavirus, meno contagi ma meno tamponi nelle ultime 24 ore. La virologa Capua: mascherina sempre (tranne in casa) (Di domenica 11 ottobre 2020) In Italia si registrano nelle ultime 24 ore 5.456 (ieri 5.724) casi di positività al Coronavirus. Tuttavia va sottolineato che oggi i tamponi sono 104.658, 28.426 in meno rispetto a ieri. E' quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza Coronavirus. Le vittime sono 26 (ieri 29). Sono 1.184 i guariti/dimessi, un numero che porta il totale dall'inizio della pandemia a 239.709. Sul fronte dei ricoveri in terapia intensiva va registrata una crescita di 30 unità, da 390 a 420. Superano quota 79mila (79.075) gli attualmente positivi, con un incremento di 4.246 rispetto a ieri. La regione con più persone contagiate è la Lombardia con 1.032. Poi la Campania con 633 e la Toscana con 517.LA ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 11 ottobre 2020) In Italia si registrano24 ore 5.456 (ieri 5.724) casi di positività al. Tuttavia va sottolineato che oggi isono 104.658, 28.426 inrispetto a ieri. E' quanto riporta l'odierno bollettino del ministero della Salute sull'emergenza. Le vittime sono 26 (ieri 29). Sono 1.184 i guariti/dimessi, un numero che porta il totale dall'inizio della pandemia a 239.709. Sul fronte dei ricoveri in terapia intensiva va registrata una crescita di 30 unità, da 390 a 420. Superano quota 79mila (79.075) gli attualmente positivi, con un incremento di 4.246 rispetto a ieri. La regione con più personeate è la Lombardia con 1.032. Poi la Campania con 633 e la Toscana con 517.LA ...

