Coronavirus: mascherina obbligatoria anche per le attività motorie all’aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) mascherina anche per chi fa attività motoria all’aperto. Lo precisa il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, con la quale vengono dati dei chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La mascherina deve essere obbligatoriamente indossata durante l’attività motoria all’aperto. La disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”, si legge nel documento. Vietati i balli nei ristoranti e nei pub La circolare, infine, richiama “l’attenzione su possibili condotte elusive in merito alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 ottobre 2020)per chi fa attività motoria all’aperto. Lo precisa il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, con la quale vengono dati dei chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. Ladeve esseremente indossata durante l’attività motoria all’aperto. La disposizione che prevede l’uso della“esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”, si legge nel documento. Vietati i balli nei ristoranti e nei pub La circolare, infine, richiama “l’attenzione su possibili condotte elusive in merito alla ...

Il pubblico ieri ha visitato Flor con la mascherina e rispettando il distanziamento sociale, ha partecipato al programma culturale con le collaborazioni di Fiorfood, Torino Film Festival e Giardino ...

