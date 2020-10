Coronavirus, mascherina obbligatoria anche per attività motoria all’aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) Introdotto l’obbligo di mascherina anche per attività motoria all’aperto e scattano multe per chi trasforma bar e pub in sale da ballo: ecco tutte le novità. anche chi fa attività motoria all’aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. E’ quanto spiega il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. … L'articolo Coronavirus, mascherina obbligatoria anche per attività motoria all’aperto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 11 ottobre 2020) Introdotto l’obbligo diper attivitàall’aperto e scattano multe per chi trasforma bar e pub in sale da ballo: ecco tutte le novità.chi fa attivitàall’aperto dovrà indossaremente la. E’ quanto spiega il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. … L'articoloper attivitàall’aperto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

In una circolare indirizzata ai prefetti, per il contenimento dell'emergenza Coronavirus dopo la nuova impennata di contagi, il Viminale ha spiegato che gli esonerati dall’obbligo di mascherina ...

Covid-19, chiuso il reparto di Geriatria dell’ospedale di Vasto

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.