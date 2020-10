Coronavirus: mascherina anche per chi fa attività motoria all’aperto. Circolare del Viminale. Attenti alle multe (Di domenica 11 ottobre 2020) La disposizione che prevede l'uso della mascherina «esenta dall'obbligo di utilizzo - scrive il capo di gabinetto del Viminale, Frattasi - solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione». Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria, ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'esenzione è rimasta solo per coloro che fanno attività sportiva. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 ottobre 2020) La disposizione che prevede l'uso della«esenta dall'obbligo di utilizzo - scrive il capo di gabinetto del, Frattasi - solo coloro che abbiano in corso l'attività sportiva e non quella, non esonerata, invece, dall'obbligo in questione». Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare laerano esentati i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o, ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'esenzione è rimasta solo per coloro che fanno attività sportiva.

In Sri Lanka, 1.044 dipendenti di una fabbrica che fino ad agosto produceva mascherine chirurgiche per gli Stati Uniti sono risultati positivi al Coronavirus. Attualemente questo caso è considerato il ...

Coronavirus, mascherina anche per l’attività motoria all’aperto. La circolare del Viminale

La disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo ... solo in luoghi che consentano di rispettare le norme a contrasto della diffusione del coronavirus e massimo 30 ...

