Coronavirus | mascherina anche per chi fa attività motoria all' aperto

ROMA (11 ottobre 2020) - Anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di ...

Montenero, Contucci vieta le visite e gli ingressi non vitali a “Villa Santa Maria”

Sul nuovo caso di positività al coronavirus, interviene la sindaca Simona Contucci ... il lavaggio frequente della mani e l’uso della mascherina. Proprio per quest’ultima precauzione, invito i ...

