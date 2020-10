Coronavirus, l’allarme delle autorità sanitarie britanniche: «Raggiunto il punto di non ritorno» (Di domenica 11 ottobre 2020) Cresce la preoccupazione nel Regno Unito per la nuova ondata di contagi da Coronavirus. Secondo il professor Jonathan Van-Tam, vice direttore sanitario per l’Inghilterra, citato dalla Bbc, il Paese ha Raggiunto un «punto di non ritorno» e, nelle prossime settimane, oltre all’aumento dei casi, ci sarà un aumento dei decessi da Covid-19. Attualmente, nel Regno Unito l’indice R0 – che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo positivo – oscilla tra 1,2 e 1,5. Ieri sono stati registrati 15.166 nuovi casi in 24 ore, 1.302 più di venerdì, ed 81 vittime. Il vice direttore sanitario inglese ha esortato i connazionali ad aiutare l’Nhs, il servizio sanitario pubblico, limitando le interazioni sociali perché ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) Cresce la preoccupazione nel Regno Unito per la nuova ondata di contagi da. Secondo il professor Jonathan Van-Tam, vice direttore sanitario per l’Inghilterra, citato dalla Bbc, il Paese haun «di non» e, nelle prossime settimane, oltre all’aumento dei casi, ci sarà un aumento dei decessi da Covid-19. Attualmente, nel Regno Unito l’indice R0 – che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo positivo – oscilla tra 1,2 e 1,5. Ieri sono stati registrati 15.166 nuovi casi in 24 ore, 1.302 più di venerdì, ed 81 vittime. Il vice direttore sanitario inglese ha esortato i connazionali ad aiutare l’Nhs, il servizio sanitario pubblico, limitando le interazioni sociali perché ...

