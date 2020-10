Coronavirus, la svolta del Governo e del Cts: quarantena di 10 giorni e addio doppio tampone negativo, ne basta uno per essere guariti (Di domenica 11 ottobre 2020) svolta del Governo e del Cts in merito ai tamponi sul Coronavirus. addio al doppio tampone negativo per determinarne la guarigione e la fine della quarantena, ne basterà uno per essere considerati guariti dal Covid. Scende a 10 giorni la quarantena e per i positivi un solo tampone in uscita. E’ quanto emerge – secondo quanto apprende l’Ansa – dalla riunione delCts di oggi.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020)dele del Cts in merito ai tamponi sulalper determinarne la guarigione e la fine della, ne basterà uno perconsideratidal Covid. Scende a 10lae per i positivi un soloin uscita. E’ quanto emerge – secondo quanto apprende l’Ansa – dalla riunione delCts di oggi.L'articolo MeteoWeb.

