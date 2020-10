Coronavirus, la svolta del Governo e del Cts: quarantena di 10 giorni e addio al doppio tampone negativo, ne basta uno per essere guariti (Di domenica 11 ottobre 2020) svolta del Governo e del Cts in merito ai tamponi sul Coronavirus. addio al doppio tampone negativo per determinarne la guarigione e la fine della quarantena, ne basterà uno per essere considerati guariti dal Covid. Scende inoltre a 10 giorni la quarantena obbligatoria. E’ quanto emerge – secondo quanto si apprende – dalla riunione del Cts di oggi. Il Comitato tecnico scientifico avrebbe esaminato gli aspetti sanitari per fare fronte all’emergenza Covid. Nel corso della riunione sarebbero, inoltre, state illustrate anche le linee che dovrebbero essere contenute del prossimo Dpcm per contrastare la recrudescenza dei contagi e che ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020)dele del Cts in merito ai tamponi sulalper determinarne la guarigione e la fine della, ne basterà uno perconsideratidal Covid. Scende inoltre a 10laobbligatoria. E’ quanto emerge – secondo quanto si apprende – dalla riunione del Cts di oggi. Il Comitato tecnico scientifico avrebbe esaminato gli aspetti sanitari per fare fronte all’emergenza Covid. Nel corso della riunione sarebbero, inoltre, state illustrate anche le linee che dovrebberocontenute del prossimo Dpcm per contrastare la recrudescenza dei contagi e che ...

