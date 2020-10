Coronavirus, la psicologa Michele Gelfand: “Approccio rigido o apertura? Nella lotta al Covid-19 serve equilibrio tra i due poli” (Di domenica 11 ottobre 2020) Da Singapore, lo “Stato delle sanzioni”, dove anche masticare chewing gum in strada si traduce in pesanti sanzioni, ai coffe shop di Amsterdam dove fumare marijuana è pratica lecita e quotidiana: l’esplorazione del mondo condotta da Michele Gelfand, psicologa interculturale Distinguished Professor all’Università del Maryland, mostra come le società esprimano diversi livelli di rigidità o permissivismo, secondo il dualismo “tightness/looseness” al centro da anni delle sue ricerche. Intervenuta al Festival della Scienza Medica di Bologna on line fino al prossimo 17 ottobre, la professoressa Gelfand ha parlato delle conseguenze dell’alternanza tra rigidità e lassismo Nella gestione della pandemia. “La cultura è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Da Singapore, lo “Stato delle sanzioni”, dove anche masticare chewing gum in strada si traduce in pesanti sanzioni, ai coffe shop di Amsterdam dove fumare marijuana è pratica lecita e quotidiana: l’esplorazione del mondo condotta dainterculturale Distinguished Professor all’Università del Maryland, mostra come le società esprimano diversi livelli di rigidità o permissivismo, secondo il dualismo “tightness/looseness” al centro da anni delle sue ricerche. Intervenuta al Festival della Scienza Medica di Bologna on line fino al prossimo 17 ottobre, la professoressaha parlato delle conseguenze dell’alternanza tra rigidità e lassismogestione della pandemia. “La cultura è un ...

