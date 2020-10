Coronavirus Italia, neonato di 10 giorni positivo al Covid-19 (Di domenica 11 ottobre 2020) Un bambino nato da pochi giorni è risultato essere positivo al Coronavirus. Il neonato è nato nell'ospedale di Castellammare di Stabia alla fine di settembre. Sembra andare tutto bene, il parto procede senza complicazioni e il bambino che sta bene torna a casa con i genitori nella loro casa di famiglia a Piano di Sorrento. Poi il piccolo comincia a stare male febbre e diarrea persistente fanno preoccupare i genitori che decidono di tornare in ospedale. Qui viene effettuato per precauzione il tampone e si scopre così che il piccolo è positivo al Coronavirus. Un caso raro: l'infezione di bambini sotto il mese di età è stata riscontrata in pochissimi casi e ha permesso in questo caso di scoprire un focolaio domestico che fino al ritorno del ... Leggi su howtodofor (Di domenica 11 ottobre 2020) Un bambino nato da pochiè risultato essereal. Ilè nato nell'ospedale di Castellammare di Stabia alla fine di settembre. Sembra andare tutto bene, il parto procede senza complicazioni e il bambino che sta bene torna a casa con i genitori nella loro casa di famiglia a Piano di Sorrento. Poi il piccolo comincia a stare male febbre e diarrea persistente fanno preoccupare i genitori che decidono di tornare in ospedale. Qui viene effettuato per precauzione il tampone e si scopre così che il piccolo èal. Un caso raro: l'infezione di bambini sotto il mese di età è stata riscontrata in pochissimi casi e ha permesso in questo caso di scoprire un focolaio domestico che fino al ritorno del ...

LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. - fanpage : Di Maio: “Dire che l’Italia è ‘sotto dittatura sanitaria’ è da brividi” - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Roma Caos nelle cliniche per i test rapidi e file di 9 ore ai drive-in VIDEO #ANSA - Agenzia_Italia : Azzolina, al vaglio utilizzo dei test rapidi anche per le scuole - lunatica10001 : RT @SkyTG24: Coronavirus, Di Maio: 'L'Italia non può permettersi un nuovo lockdown' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus: salgono a 16 i casi positivi nella Provincia apuana

Ci sono altri 16 casi positivi al Covid-19 nella Provincia apuana: 12 casi sulla costa, 3 nel Comune di Carrara, 8 casi a Massa e uno a Montignoso e quattro casi in Lunigiana, 1 a Podenzana e 3 a Pont ...

Coronavirus, Di Maio: “Prime dosi del vaccino entro fine anno"

'Non solo sono d'accordo' nel dire che non ci sarà un nuovo lockdown ma dico anche che 'l'Italia non si può permettere un nuovo lockdown : i ...

