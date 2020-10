Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 11 ottobre: morti, contagi, guariti (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, domenica 11 ottobre 2020. È di 79.075 persone attualmente positive (+ 4.246), 36.166 morti (+ 26), 239.709 guariti (+ 1.184), per un totale di casi 354.950 (+5.456 ), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Leggi anche: 1. Mascherine, multe e divieti: tutte le regole in vigore già da oggi. oggi il Cdm per la proroga ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, domenica 112020. È di 79.075 persone attualmente positive (+ 4.246), 36.166(+ 26), 239.709(+ 1.184), per un totale di casi 354.950 (+5.456 ), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Leggi anche: 1. Mascherine, multe e divieti: tutte le regole in vigore già dail Cdm per la proroga ...

