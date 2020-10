Coronavirus Italia, bollettino 11 ottobre: 5.456 nuovi casi su 104.658 tamponi (Di domenica 11 ottobre 2020) Diminuisce leggermente il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Italia: sono 5.456 contro i 5.724 di ieri. Calano però anche i tamponi giornalieri che scendono a 104.658 dai 133.084 del 10 ottobre. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva che arrivano a quota 420 (+30), mentre le vittime sono 26. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'11 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) Leggi su tg24.sky (Di domenica 11 ottobre 2020) Diminuisce leggermente il numero dipositivi alin: sono 5.456 contro i 5.724 di ieri. Calano però anche igiornalieri che scendono a 104.658 dai 133.084 del 10. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva che arrivano a quota 420 (+30), mentre le vittime sono 26. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute dell'11(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE)

