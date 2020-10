Coronavirus, ipotesi “semi-lockdown”: convocata riunione urgente tra Speranza e il Comitato Tecnico Scientifico (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ convocata per il pomeriggio la riunione urgente tra il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Comitato Tecnico Scientifico: nonostante l’Italia sia tra i Paesi che hanno saputo gestire meglio l’emergenza, il numero di nuovi positivi fa ipotizzare nuove e più stringenti misure anticontagio. “Il Servizio sanitario nazionale ha retto e oggi è chiamato ad una nuova prova che richiederà l’impegno di tutti noi“, ha sottolineato il Ministro Speranza parlando ieri alla manifestazione organizzata dalla Cgil Sanità in Piazza del Popolo a Roma. Sono “benvenuti i soldi del Recovery, benvenuti i soldi del Mes alla sanità, purché ci aiutino a cambiare marcia“, ha ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) E’per il pomeriggio latra il Ministro della Salute Robertoe il: nonostante l’Italia sia tra i Paesi che hanno saputo gestire meglio l’emergenza, il numero di nuovi positivi fa ipotizzare nuove e più stringenti misure anticontagio. “Il Servizio sanitario nazionale ha retto e oggi è chiamato ad una nuova prova che richiederà l’impegno di tutti noi“, ha sottolineato il Ministroparlando ieri alla manifestazione organizzata dalla Cgil Sanità in Piazza del Popolo a Roma. Sono “benvenuti i soldi del Recovery, benvenuti i soldi del Mes alla sanità, purché ci aiutino a cambiare marcia“, ha ...

Agenzia_Ansa : Terminata la riunione dei capidelegazione convocata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una delle ipotesi… - RaiNews : Vertice a palazzo Chigi #Coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli e Crisanti sull’ipotesi di mascherine anche all’aperto: “Obbligo incomprensibile se intorno non… - zazoomblog : In arrivo nuovo Dpcm anti coronavirus: ipotesi stop a calcetto e a feste private in casa - #arrivo #nuovo… - GazzettaDelSud : In arrivo nuovo #Dpcm anti #coronavirus: ipotesi stop a #calcetto e a feste private in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ipotesi Coronavirus, il bollettino: oggi 5.724 casi e 29 morti. Ipotesi anticipo dpcm lunedì: ultime news Fanpage.it Nuovo Dpcm, limitazioni per le cerimonie religiose e stop al calcetto

Nuovo Dpcm, ipotesi sulle restrizioni Obiettivo principale del nuovo Dpcm sarà pertanto quello di limitare il più possibile un ulteriore diffondersi del contagio da coronavirus, ponendo uno stop ...

Il virus corre, spinta a test e tamponi

Il coronavirus ha ripreso la sua corsa: più 5.724 positivi in 24 ore. E ora il timore è che avvenga il «sorpasso» rispetto alle misure di contenimento come è accaduto con la prima ondata. Un conto è i ...

Nuovo Dpcm, ipotesi sulle restrizioni Obiettivo principale del nuovo Dpcm sarà pertanto quello di limitare il più possibile un ulteriore diffondersi del contagio da coronavirus, ponendo uno stop ...Il coronavirus ha ripreso la sua corsa: più 5.724 positivi in 24 ore. E ora il timore è che avvenga il «sorpasso» rispetto alle misure di contenimento come è accaduto con la prima ondata. Un conto è i ...