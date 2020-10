Coronavirus: in Veneto prosegue il trend di forte crescita dei contagi, +438 nuovi casi (Di domenica 11 ottobre 2020) Anche oggi il Veneto registra un boom di contagi, confermando il trend di forte crescita dei nuovi positivi: sono 438, per un dato complessivo di 31.503 infetti dall’inizio dell’emergenza. Si registrano anche due vittime, che portano il numero totale dei decessi a 2.218. Secondo il bollettino della Regione, le persone attualmente positive sono 6.088, quelle in isolamento domiciliare sono 11.411 (-214), delle quali 3.413 positive. Aumentano i ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 331 (+6), e anche quelli in terapia intensiva, 32 (+3).L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) Anche oggi ilregistra un boom di, confermando ildideipositivi: sono 438, per un dato complessivo di 31.503 infetti dall’inizio dell’emergenza. Si registrano anche due vittime, che portano il numero totale dei decessi a 2.218. Secondo il bollettino della Regione, le persone attualmente positive sono 6.088, quelle in isolamento domiciliare sono 11.411 (-214), delle quali 3.413 positive. Aumentano i ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 331 (+6), e anche quelli in terapia intensiva, 32 (+3).L'articolo MeteoWeb.

sole24ore : Coronavirus, test rapidi: dopo la scuola si faranno dal medico di famiglia. Veneto apripista - alcinx : RT @TgrVeneto: #coronavirus #11ottobre - Il bollettino emesso da Regione #Veneto e Azienda Zero. #IoSeguoTgr - Virus1979C : RT @lucarango88: ??Dati #Covid_19 #Veneto #11ottobre Casi Positivi +438 (-123) Tot. Pos. 31.503 (+1,41%) Dato tamponi non disp. Guariti +1… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #coronavirus #11ottobre - Il bollettino emesso da Regione #Veneto e Azienda Zero. #IoSeguoTgr - TgrVeneto : #coronavirus #11ottobre - Il bollettino emesso da Regione #Veneto e Azienda Zero. #IoSeguoTgr -