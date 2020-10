Coronavirus in Toscana | morta una donna a Grosseto | oggi 11 ottobre E 517 nuovi contagi Sfondata quota 18mila da inizio pandemia

(Di domenica 11 ottobre 2020) E' allarmante, anche in, la situazione da, 11, si registra la morte di unadi 76 anni in provincia di. E ben 517 sono i(350 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening). L'età media dei 517 casi odierni è di 44 anni

TgrRaiToscana : L'università di Siena ha dimostrato che l'utilizzo della luce led blu può uccidere il coronavirus su superfici e og… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 10,3% Regioni con… - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #9ottobre ?? 483 nuovi casi ?? 10781 tamponi eseguiti ?? 170 ricoverati (+11 da ieri) ??… - amiatanews : Toscana. Coronavirus: 515 i nuovi casi, (44 anni l’età media), 1 decesso (in provincia di Grosseto), 14 le guarigio… - arcanodavvero : RT @LMtredici: #coronavirusitalia #coronavirus #Covid_19 #COVID19 #COVID19italia 11/10 h15.45 #bolzano #molise #basilicata #puglia #tosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

FIRENZE – E’ allarmante, anche in Toscana, la situazione da contagio coronavirus: oggi, 11 ottobre, si registra la morte di una donna di 76 anni in provincia di Grosseto. E ben 517 sono i nuovi ...in lieve diminuzione dopo i 548 di ieri (un record per la Toscana). Salgono quindi a 18.160 i casi di positività al Coronavirus dall'inizio del contagio. I nuovi casi sono il 2,9% in più rispetto al ...