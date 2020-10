Coronavirus in Italia, ultime notizie. Biella: focolaio dopo una cena tra amici, 30 positivi (Di domenica 11 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 74.829 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 349.494 cittadini Italiani provocando 36.140 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, domenica 11 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – Biella: cena tra amici provoca 30 positivi – Una cena tra 35 ... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020)in, ledi oggi– Sono 74.829 le persone attualmente positive alin, che finora ha contagiato 349.494 cittadinini provocando 36.140 morti. Qui lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte ledi oggi, domenica 11 ottobre 2020, legate alin, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 –traprovoca 30– Unatra 35 ...

