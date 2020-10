Coronavirus | in Europa centomila nuovi contagi al giorno

Corriere : Coronavirus, l’Europa richiude: la mappa dei contagi, Paese per Paese - Corriere : Coronavirus, centomila casi al giorno. L’Europa richiude - Corriere : Coronavirus, centomila casi al giorno. L’Europa richiude - Norbertus1860 : ??La verità #coronavirus ?? ????Benoît Lutgen: «All'inizio della crisi abbiamo lasciato morire i nostri amici italian… - Votar32456286 : RT @Corriere: Coronavirus, l’Europa richiude: la mappa dei contagi, Paese per Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Europa

Roma, 11 ottobre 2020 - Centomila casi al giorno in Europa, 37 milioni di contagi nel mondo e oltre un milione di morti (1.069.953 secondo l'Università Johns Hopkins): l'evoluzione globale del ...L'Oms registra un nuovo record dei casi di Coronavirus registrati nel mondo ... Intanto sono quasi 27 mila i nuovi casi registrati in Francia nelle passate 24 ore. In Europa si procede al ritmo di ...