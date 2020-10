Coronavirus, impennata di ricoveri in terapia intensiva: il bollettino di oggi (Di domenica 11 ottobre 2020) Leggero, ma non ancora rassicurante, calo nei nuovi contagi da Coronavirus in Italia. I dati del bollettino di oggi non sono comunque positivi: grosso aumento dei ricoveri a carico degli ospedali, così come il numero dei morti. Il Ministro Di Maio si è detto ottimista che entro fine anno arriveranno le prime dosi di vaccino. Coronavirus, altri 5.456 casi in Italia Ieri i numeri si stavano pericolosamente avvicinando al triste record di Marzo: sono stati oltre 5.700, cresciuti a dismisura nel corso dell’ultima settimana. oggi, 11 ottobre 2020, i nuovi casi di contagio sono 5.456: il tasso di positività è stato del 5.213%, a fronte quindi di 104.658 tamponi; comunque una media molto alta, considerando i dati degli scorsi weekend, segno che la ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Leggero, ma non ancora rassicurante, calo nei nuovi contagi dain Italia. I dati deldinon sono comunque positivi: grosso aumento deia carico degli ospedali, così come il numero dei morti. Il Ministro Di Maio si è detto ottimista che entro fine anno arriveranno le prime dosi di vaccino., altri 5.456 casi in Italia Ieri i numeri si stavano pericolosamente avvicinando al triste record di Marzo: sono stati oltre 5.700, cresciuti a dismisura nel corso dell’ultima settimana., 11 ottobre 2020, i nuovi casi di contagio sono 5.456: il tasso di positività è stato del 5.213%, a fronte quindi di 104.658 tamponi; comunque una media molto alta, considerando i dati degli scorsi weekend, segno che la ...

