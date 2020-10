Coronavirus, il Viminale: “Mascherina anche per l’attività motoria all’aperto” (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ una circolare destinata a far discutere. Secondo un documento redatto in Viminale, chi fa attività motoria dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Viminale: indossare mascherina anche all’aperto mentre si fa attività motoria La circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi fornisce chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre … L'articolo Coronavirus, il Viminale: “Mascherina anche per l’attività motoria all’aperto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ una circolare destinata a far discutere. Secondo un documento redatto in, chi fa attivitàdovrà indossare obbligatoriamente la mascherina.: indossare mascherinaall’aperto mentre si fa attivitàLa circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi fornisce chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre … L'articolo, il: “Mascherinaper l’attivitàall’aperto” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

