Coronavirus, il Viminale: mascherina all'aperto obbligatoria per le passeggiate, non per la corsa

Con i nuovi casi di Coronavirus da qualche giorno saldamente sopra quota 5mila contagi al giorno, il governo lavora a un nuovo dpcm con misure anti-Covid, che potrebbe essere pronto già domani. A questo fine, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha convocato per domani la cabina di regia con le Regioni e gli enti locali. Nel frattempo, è iniziata la riunione urgente con il Comitato tecnico scientifico convocata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Tra le ipotesi al vaglio del governo ci sono lo stop agli sport di contatto come il calcetto, nuovi limiti a raduni e feste e la chiusura anticipata dei locali. Si parla di chiudere bar e ristoranti alle 24, nonostante la resistenza sia da parte delle associazioni di categoria, sia dei presidenti di regione. Per quanto riguarda i raduni invece, il limite massimo dovrebbe essere di 30

Coronavirus: mascherina obbligatoria anche per le attività motorie all’aperto

Mascherina anche per chi fa attività motoria all’aperto. Lo precisa il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, con la quale vengono dati dei chiari ...

