Coronavirus, il ministro Speranza: “Stop a tutte le feste, siamo costretti a stringere le maglie. Il 75% dei contagi nelle relazioni familiari” (Di domenica 11 ottobre 2020) “siamo costretti a stringere le maglie dopo settimane di misure che allargavano”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. “Un cambio di marcia con interventi puntuali su alcune aree più a rischio per rimettere la curva sotto controllo e per non assumere misure più dure, e giocare d’anticipo. I contagi in Italia sono aumentati ma sono inferiori ad altri Paesi. In un giorno la Francia ha avuto +27mila contagi“. Stop alle feste private e più controlli. Ci sono delle “cose essenziali ed altre no. Agiremo sugli assembramenti e sugli orari dei locali”. Riferendosi ad alcune misure che domani ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) “ledopo settimane di misure che allargavano”. Lo ha detto ildella Salute, Robertoda Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. “Un cambio di marcia con interventi puntuali su alcune aree più a rischio per rimettere la curva sotto controllo e per non assumere misure più dure, e giocare d’anticipo. Iin Italia sono aumentati ma sono inferiori ad altri Paesi. In un giorno la Francia ha avuto +27mila“. Stop alleprivate e più controlli. Ci sono delle “cose essenziali ed altre no. Agiremo sugli assembramenti e sugli orari dei locali”. Riferendosi ad alcune misure che domani ...

