Coronavirus, il medico di Trump: non è più a rischio trasmissione ad altri - I virologi Usa: probabile che il presidente sia ancora positivo (Di domenica 11 ottobre 2020) Donald Trump 'non è più considerato a rischio di trasmissione' del virus ad altri. Lo afferma il medico del presidente sa, Sean Conley. 'A dieci giorni dall'inizio dei sintomi, senza febbre da oltre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 ottobre 2020) Donald'non è più considerato adi' del virus ad. Lo afferma ildelsa, Sean Conley. 'A dieci giorni dall'inizio dei sintomi, senza febbre da oltre ...

Due posti assegnati su ventuno Nel Cremasco è allarme: mancano i medici di base

Mancano i medici di base, quelli che una volta si chiamavano dottori di famiglia. Colpa delle università che sfornano pochi laureati in medicina, a causa del numero troppo chiuso e che ha fatto laurea ...

Arriva il Bonus Covid Seconda Fase

Seconda tranche del riconoscimento economico per il personale coinvolto nell’emergenza Covid-19: si tratta di circa 7,7 milioni di euro che verranno erogati al personale meritevole di specifica remune ...

