Coronavirus, il medico della Casa Bianca: «Trump non è più contagioso». L’India supera i 7 milioni di casi (Di domenica 11 ottobre 2020) Stati Uniti EPA/MICHAEL REYNOLDS / POOL Sean Conley, medico del presidente Donald Trump.Donald Trump «non è più considerato a rischio di trasmissione» del Coronavirus ad altri. A dirlo è Sean Conley, medico del presidente statunitense, pur senza chiarire se ora Trump sia negativo. «Sono lieto di comunicare che il presidente centra i criteri del Cdc per una interruzione dell’isolamento in sicurezza. Ora, a 10 giorni dall’inizio dei sintomi, senza febbre da più di 24 ore e con tutti i sintomi migliorati, i test rivelano che non ci sono più prove di un’attiva riproduzione del virus. Inoltre i test condotti hanno dimostrato un calo della carica virale». October 11, 2020 Ieri, dopo giorni ... Leggi su open.online (Di domenica 11 ottobre 2020) Stati Uniti EPA/MICHAEL REYNOLDS / POOL Sean Conley,del presidente Donald.Donald«non è più considerato a rischio di trasmissione» delad altri. A dirlo è Sean Conley,del presidente statunitense, pur senza chiarire se orasia negativo. «Sono lieto di comunicare che il presidente centra i criteri del Cdc per una interruzione dell’isolamento in sicurezza. Ora, a 10 giorni dall’inizio dei sintomi, senza febbre da più di 24 ore e con tutti i sintomi migliorati, i test rivelano che non ci sono più prove di un’attiva riproduzione del virus. Inoltre i test condotti hanno dimostrato un calocarica virale». October 11, 2020 Ieri, dopo giorni ...

