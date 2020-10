Coronavirus | il contagio cresce e il governo accelera | la nuova stretta potrebbe essere anticipata

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 11 ottobre 2020) Gli esperti del Comitato tecnico-scientifico e il ministro della Salute Roberto Speranza si incontreranno oggi pomeriggio in una riunione urgente. Verrà valutata la situazione e la possibilità di adottare nuove misure nel prossimo Dpcm per fermare l’incremento dei contagi di Covid-19 in questi ultimi giorni. Ieri oltre tre ore di vertice a palazzo Chigi sulle norme per contrastare il. Il premier Giuseppe Conte ha riunito i capi delegazione per fare il punto sul Dpcm, in scadenza giovedì prossimo. Presenti anche il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Sul tavolo del vertice, l’ipotesi di unaalle misure anti, sulla scia dell’obbligo di mascherina all’aperto introdotto con l’ultimo Dl a causa del trend stabilmente in ascesa dei ...