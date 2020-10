Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti, ecco la mappa dei nuovi focolai (Di domenica 11 ottobre 2020) Perché questo foglietto che in tanti condividono sui social è una sciocchezza 10 ottobre 2020 Coronavirus , il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 11 ottobre 2020 ... Leggi su today (Di domenica 11 ottobre 2020) Perché questo foglietto che in tanti condividono sui social è una sciocchezza 102020, il nuovodel Ministero della Salute di112020 ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - RaiNews : I dati di oggi sul #Coronavirus in Italia - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: ?? Con +5.456 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 79.075. Il bolletti… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Coronavirus, il bollettino: 5456 nuovi casi, 268 meno di ieri ma con oltre 28 mila tamponi in meno. 26 morti -