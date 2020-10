Coronavirus: i medici parlano delle condizioni di Donald Trump (Di domenica 11 ottobre 2020) A distanza di una settimana dal ricovero presso un ospedale militare di Washington, Donald Trump sembra essere in perfetta forma, come lui stesso ha ammesso. Versione confermata dai medici che però hanno mantenuto il riserbo sull’esito del tampone. Trump non prende più farmaci “Sono stato nuovamente sottoposto a test, ma non so numero o altro. Sto bene e non prendo più farmaci”, queste le parole del Presidente degli Statui Uniti Donald Trump. Se l’esito del tampone non è stato reso noto, il medico della Casa Bianca ha definito lo stato del Presidente come non contagioso. “Questa sera sono felice di segnalare che il Presidente non è più considerato un rischio di trasmissione per gli altri” ha fatto ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 ottobre 2020) A distanza di una settimana dal ricovero presso un ospedale militare di Washington,sembra essere in perfetta forma, come lui stesso ha ammesso. Versione confermata daiche però hanno mantenuto il riserbo sull’esito del tampone.non prende più farmaci “Sono stato nuovamente sottoposto a test, ma non so numero o altro. Sto bene e non prendo più farmaci”, queste le parole del Presidente degli Statui Uniti. Se l’esito del tampone non è stato reso noto, il medico della Casa Bianca ha definito lo stato del Presidente come non contagioso. “Questa sera sono felice di segnalare che il Presidente non è più considerato un rischio di trasmissione per gli altri” ha fatto ...

Coronavirus, Arcuri: “Le scuole reggono, giusto riaprirle. In arrivo 5 milioni di tamponi rapidi”

Sono in arrivo “almeno 5 milioni di test rapidi, ci servirà una settimana, dieci giorni per acquisirli”. Così il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri, ospite di ‘Mezz’or ...

