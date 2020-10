Coronavirus, Di Maio: “A fine anno arrivano le prime dosi di vaccino” (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – “Dico agli italiani che non siamo all’ultimo miglio, ma quasi. Entro fine anno avremo le prime dosi di vaccino e da inizio 2021 inizieremo le vaccinazioni“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Mezz’ora in più, intervistato da Lucia Annunziata. Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva annunciato il vaccino per primavera dell’anno prossimo. Leggi su dire (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – “Dico agli italiani che non siamo all’ultimo miglio, ma quasi. Entro fine anno avremo le prime dosi di vaccino e da inizio 2021 inizieremo le vaccinazioni“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Mezz’ora in più, intervistato da Lucia Annunziata. Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, aveva annunciato il vaccino per primavera dell’anno prossimo.

