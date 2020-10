Coronavirus, Cts e Governo annunciano: un solo tampone negativo per essere guariti (Di domenica 11 ottobre 2020) Coronavirus, le ultime notizie dal Governo. Il Cts, in accordo con il Governo, ha annunciato: per essere guariti basterà un solo tampone negativo”. Novità anche sulla quarantena fiduciaria. Il Governo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marina Forte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 11 ottobre 2020), le ultime notizie dal. Il Cts, in accordo con il, ha annunciato: perbasterà un”. Novità anche sulla quarantena fiduciaria. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marina Forte su BlogLive.it.

petergomezblog : Coronavirus, Conte convoca alle 16 ministri e capidelegazione. Riunione urgente tra Cts e Speranza: “Valutiamo nuov… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Cts: quarantena di 10 giorni e un tampone negativo per uscire #CORONAVIRUS - repubblica : Coronavirus, la svolta di Cts e governo: un solo tampone negativo per essere guarito - SmorfiaDigitale : Coronavirus, la svolta di Cts e governo: un solo tampone negativo per essere gua... - vinbon1991 : RT @peppegiustolisi: #Crisanti: 'Nel comitato tecnico scientifico mancano le menti migliori dell'università'. Del resto è stato nominato da… -