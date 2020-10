Coronavirus | Conte | “Non si tutela l’economia senza salvaguardare la salute”

(Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – “Dobbiamo continuare a mantenere solida la convinzione che è impossibile tutelare il motore della nostra economia senza prima salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini”. Così, in un intervento su ‘il Riformista’ di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che spiega: “La pandemia è ancora in corso. La curva epidemiologica proprio in questi ultimi giorni sta segnando un innalzamento dei contagi. Dobbiamo per questo mantenere altissima la soglia dell’attenzione e continuare a essere rigorosi nei nostri comportamenti“. Ancora, “Non possiamo abbassare la guardia e abbandonarci alla tentazione di allentare l’impegno per contrastare il Covid”, conclude sul punto il presidente del Consiglio.RECOVERY PLAN, CONTE: “SCRIVEREMO NUOVE PAGINE DELLA NOSTRA STORIA”

petergomezblog : Coronavirus, Conte convoca alle 16 ministri e capidelegazione. Riunione urgente tra Cts e Speranza: “Valutiamo nuov… - Agenzia_Ansa : Terminata la riunione dei capidelegazione convocata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una delle ipotesi… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “In casa con amici e familiari vulnerabili raccomando fortemente di indossare la mascherina” - TortoricAurelio : RT @claudio_2022: Giuseppe Conte senza mascherina: il premier se ne frega dei decreti di... Conte. Qualcuno ligio alle regole c'è, ma non… - stelle_lune : Paragone inchioda Conte: un'emergenza costruita solo per farsi gli affari propri -

In casa Inter il giro di tamponi effettuato venerdì non ha riscontrato altre positività al Covid-19 dopo quelle accertate di Bastoni ... e pasti serviti in camera e contatti ridotti al minimo. Conte ...Contagi in aumento, governo pensa a una stretta per feste e grandi eventi Il governo sta valutando nuove misure restrittive per arginare l'impennata dei contagi di Covid-19: gli esperti del Cts ...