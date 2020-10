Coronavirus | Conte “Le forze politiche lavorino insieme”

Leggi su iltempo

(Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Durante la pandemia i medici del Centro e del Sud non hanno esitato a partire volontariamente per rafforzare la risposta sanitaria affiancando i loro colleghi del Nord. Durante il lockdown, i lavoratori dei servizi pubblici e privati essenziali hanno messo da parte le proprie preoccupazioni e i propri comprensibili timori per mettersi al servizio dei loro concittadini e dell'Italia intera”. Lo scrive il premier Giuseppein un lungo intervento sul Riformista Economia.“Allo stesso modo lenon dovrebbero oggi indugiare a lavorare insieme, con spirito costruttivo, favorendo un franco e sincero dialogo – prosegue il presidente del Consiglio -. E' fondamentale il contributo di tutti, maggioranza e opposizione, così come è centrale il ruolo del Parlamento per ...